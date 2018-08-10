امتدح الرئيس العام لجماعة أنصار السنة في السودان، الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي، اليوم، في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة بالسجانة اتفاق كلمة المؤتمر الوطني وإجماعهم على عمر البشير مرشحاً للحزب لانتخابات 2020، وقال: "نعتبر ما تم خطوة إيجابية في وحدة وإجماع كلمة المؤتمر الوطني"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".

ودعا الماحي، إلى أن ينعكس هذا الاتفاق على واقع السودان ومصلحته باعتباره الحزب الحاكم، مضيفاً بأن إجماعهم وتوحدهم من شأنه أن يعطي مؤشراً لإصلاح حال البلد والاستفادة من الطاقات والكفاءات، وتقدم الماحي بالتهنئة لحزب المؤتمر الوطني على وحدة واتفاق كلمتهم، كما هنأ الرئيس البشير على ثقة إخوانه، داعياً الله أن يوفقه ويسدده لما فيه خير البلاد والعباد .

وطالب الدكتور إسماعيل بضرورة النظر بعمق في قضايا السودان وعلاقاته وتقديم المصالح العليا وتابع: "على الجميع وضع مصلحة السودان فوق كل شيء".

وحثَّ الماحي الأحزاب والقوى السياسية للتوحد والاتفاق وإعمال مبدأ الشورى.

ودعت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان مكونات المجتمع وأحزابه السياسية إلى ضرورة التماسك والتوحد للنهوض بالبلاد وإصلاح الحال، داعيةً لاتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في الوحدة والاتفاق والإجماع الذي تحقق في عهده وعهد صحابته رضوان الله عليهم، مشيرةً للمعاني والقيم العظيمة التي جمعتها خطبة حجة الوداع، وأهمية التأسي والعمل بها للتوصل للوحدة والاتفاق وتحقيق الإنجاز