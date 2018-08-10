حذرت تركيا، اليوم الجمعة، من أن زيادة التعرفة الجمركية بمرتين على الصلب والألومنيوم التركيين التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، ستضر بالعلاقات، متوعدة بالرد ضد إجراء قالت إنه يتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك، بعد انهيار العملة التركية "الليرة" أمام الدولار، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فرض، الجمعة، رسوما جمركية جديدة على تركيا أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع التراجع اليومي لليرة أمام الدولار إلى 19 بالمئة حسب فرانس برس.

وتم التداول بالعملة الوطنية بقيمة 6.6115 ليرة للدولار الواحد، بعدما وصلت إلى 6.87 ليرة للدولار فور إعلان ترامب.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "يجب أن تعلم الولايات المتحدة بأن النتيجة الوحيدة التي ستجلبها مثل هذه العقوبات والضغوط ... هي إلحاق الضرر بعلاقاتنا كحليفين".

وأضافت "كما هي الحال مع كل الإجراءات التي اتخذت ضد تركيا، سيتم إعطاء الرد الضروري". وقالت إن هذه الخطوات "تجاهلت" أحكام منظمة التجارة العالمية.