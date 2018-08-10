شنت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، اليوم، حملة أمنية مكبرة لمراجعة ترخيص المحال والمنشآت التجارية ورفع حالات إشغال الطريق، للتأكد من تراخيص المنشآت التجارية.

أسفرت الحملة، التي أشرف عليها اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، وقادها المقدم محمد حمدي، مدير إدارة شرطة المرافق، والمقدم محمد عرام، وكيل الإدارة، عن تنفيذ 4 قرارات إغلاق مخابز سياحية صادرة من محافظ البحر الأحمر، لمخالفتها شروط التراخيص، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.