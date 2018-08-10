قالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن الحوثيين منعوا رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية من العودة إلى اليمن دون تقديم تفسير.

ويقود رئيس مكتب حقوق الإنسان العبيد العبيد، وهو مواطن كندي، فريقا مؤلفا من 17 موظفا في صنعاء و13 مراقبا في 11 محافظة باليمن منذ أكتوبر ‭‬2016، وانتهت مدة تأشيرة دخوله في يونيو ولم تجدد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأفادت ليز ثروسيل في كلمة للصحفيين بجنيف بأن السلطات التي تدير الأمور في صنعاء رفضت في يونيو تجديد تأشيرة دخول رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من العودة للبلاد.

وتابعت قائلة: "لم يعلنوا سببا لقرارهم ولم يردوا حتى الآن على طلباتنا بإعادة النظر في الأمر.. هذا الأمر زاد من مخاوفنا على سلامة موظفينا ومراقبينا على الأرض في صنعاء ومحافظات أخرى في أنحاء اليمن".

ودعت ثروسيل الحوثيين للتراجع عن هذا القرار، ووجه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارا انتقادات للحوثيين بسبب القصف والقنص العشوائي وتجنيد الأطفال، لكنه ألقى بالمسؤولية أيضا على الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية واتهم كل الأطراف بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب.