كشفت المهندسة هبة أبوالعلا، نائب مدير إدارة الكباري بالمقاولون العرب، خلال حديثها لبرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، عن بدء اجراءات تسجيل كوبري روض الفرج كأعرض كوبري في العالم، لافتة إلى أن المٌسجل حاليًا هو "جسر البوسفور" أعلى مضيق البسفور في تركيا.

وسبق، وأن صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في نوفمبر العام الماضي، إن كوبرى محور روض الفرج الملجم المار أعلى النيل يعتبر أكبر كوبرى ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع، وسوف يسجل فى موسوعة جينس.

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن محور روض الفرج.

- محور عرضي يربط شمال وشرق القاهرة بطريق الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39.

- يبلغ طول المحور 600 كيلو متر، وعرضه يصل الى 64 متر ونصف، و88 متر عض في منطقة الربط بشبرا.

- يتكون المحور من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه، كما يشمل 31 مطلع ومنزل، 6 منازل ومطالع بالمظلات، 8 مطالع ومنازل بالدائرى، 3 منازل فى بداية المحور بالخلفاوى، منزلين على كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعى والقادم من وسط القاهرة، و3 منازل بشبرا منها 2 لشارع دولتيان حتى كوبرى أبو وافية، ومنزل للكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة، بالإضافة إلى منزل الكوبرى الرئيسى الذى يؤدى إلى ترعة الاسماعيلية حتى محطة الكهرباء.

أو تجدر الإشارة إلى أن جسر البسفور، موجود بتركيا أكتمل بنائه عام 1973، ويصل بين أوروبا وآسيا، يمتد بطول 1510 مترا وعرضه 39 مترا، ويرتفع عن مستوي الطريق بـ 105 متر، ويرتفع عن سطح البحر بـ 64 مترا.