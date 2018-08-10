قال لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر تواجه حربًا بالوكالة متعددة المستويات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإرهاب الذي تواجهه البلاد متعدد الأنواع، فمنه عمليات تنفذ بواسطة جماعات إرهابية "الذئاب المنفردة" ويكون عدد أفرادها قليل للغاية، أو جماعات إرهابية أكبر تمد الذئاب المنفردة بالعدة والعتاد والفكر لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وأخيرًا الجماعات الدولية التي تستطيع مد الجماعات الإرهابية مثل "داعش" والقاعدة بالسلاح والأموال والأفكار لإنهاك الدول التي تتواجد فيها.

وأردف: "نواجه إرهابًا معقدًا، جزء منه خارج الدولة، حيث أمدت بعض الدول الجماعات الإرهابية بتسليح يعادل تسليح الجيوش الوطنية، وتجهيز الأرض عسكريًا مثلما تفعل الجيوش الوطنية التي تستخدم الخرائط الطبوغرافية المعقدة".