"الدولي للصلب": مصر تتصدر إنتاج الصلب الخام عربيا

كشف تقرير الاتحاد الدولي للصلب، أن إجمالي إنتاج مصر بلغ 3.7 مليون طن، بنسبة نمو سنوى 13.1%، وصل إنتاج السعودية إلى 2.5 مليون طن، والإمارات 1.5 مليون، وقطر 1.3 مليون، وليبيا 184 ألف طن بنسبة انخفاض 12.4%.

وقال التقرير إن نسبة النمو فى إنتاج مصر من الصلب بلغت 3 أضعاف المعدل العالمى، معتبراً ذلك «شهادة على المرتبة المتقدمة لصناعة الصلب المصرية إقليمياً وعالمياً نتيجة استخدام أحدث تكنولوجيا إنتاج ترفع من القيمة المحلية المضافة إلى 70% مقارنة بـ10% فى حالة درفلة البيليت المستورد و40% فى حالة صهر الخردة».

ووفقاً لبيانات الاتحاد العربى للحديد والصلب، تصدرت مجموعة حديد عز قائمة أكبر منتج للحديد المختزل فى المنطقة العربية، بإجمالى طاقة إنتاجية من حديد التسليح والصلب المسطح 6.7 مليون طن سنوى، تلتها شركة سابك فى السعودية بـ6 ملايين طن، ثم 3.6 مليون لشركة الإمارات للحديد والصلب، و1.4 مليون طن لشركة قطر للصلب.