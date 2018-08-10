طرحت المطربة الأمريكية الشهيرة "نيكي ميناج" ألبومًا جديدًا بعنوان "كوين" تجسد فيه "ميناج" دور الملكة الفرعونية "كليوبترا"، وتظهر "ميناج" على غلاف ألبومها الجديد بإكسسوارات فرعونية ملكية وهي تجلس على جذع شجرة قديم وتتسلل أشعة شروق الشمس من خلفها.

ومن المتوقع أن يحقق الألبوم الجديد نجاحًا كبيرًا لما تتمتّع به "ميناج" من جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وطرحت النجمة العالمية نيكي ميناج لطرح ألبومها الجديد، اليوم عبر منصات الأغاني بمختلف أنحاء العالم، وبالتحديد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وتظهر "ميناج" على غلاف الألبوم في إطلالة فرعونية جريئة جدًا أثارت بها جدلًا واسعًا في صفوف جمهورها ومحبّيها.

وكشفت "ميناج" منذ فترة عن البوستر الرسمي للألبوم الجديد المقرر طرحه اليوم، ولم تحدد المغنية العالمية عدد الأغانى التى سيضمها الألبوم الثاني عشر في مسيرتها الفنية.