اعتمد اليوم، اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، الحركة الداخلية لضباط وأفراد المديرية.

وشهدت الحركة تكليف اللواء أسامة سعودي، نائب مدير الأمن لقطاع السادات، واللواء محمد طاهر مساعد المدير للشؤون المالية، اللواء عماد عبد السلام موسي مساعد مدير الأمن لشؤون التدريب والأفراد، اللواء عادل محمود عبد ربه مساعد المدير لشؤون الوحدات، اللواء طارق السعيد، مساعد المدير للشؤون المتخصصة، اللواء امجد وحيد، مساعد المدير لفرقة السادات، اللواء محمد عبدالحافظ، مساعد المدير لشئون فرقة اشمون، اللواء خالد حسان، المشرف العام على تأمين الطرق والأكمنة الحدودية، اللواء عماد وسيلي، مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن العام.

واعتمد العميد عماد عبدالعزيز، رئيسًا لقسم شؤون خدمة الضباط، والعميد نوح مقلد، رئيسًا لقطاع العلاقات العامة والإعلام، العميد محمد الفقي، رئيس قسم الرقابة الجنائية، والعميد نادر منصور، رئيس قسم تنفيذ الأحكام، العميد محمود شوقي رئيس قسم التحريات، المقدم باهر عدلي، رئيس مباحث التموين، العميد محمد عبدالعظيم، رئيس قسم المباحث الجنائية.

واعتمد كلا من العميد هشام السيد، مأمور منوف، والعقيد خالد خربوش، مأمور لمركز الباجور، والعميد خالد حماد، مأمور مركز سرس الليان، والمقدم محمد محفوظ، مأمور مركز شبين الكوم والمقدم محمد حسانين مأمور مركز اشمون، والمقدم أيمن طاحون مأمور قسم شبين الكوم، والمقدم حازم إبراهيم، مأمور مركز قويسنا.

واعتمد حركة رؤساء المباحث وهم الرائد أحمد الصياد، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم كما هو، النقيب محمد حجاج، رئيس مباحث بركة السبع، النقيب مصطفى حسانين، رئيس مباحث قويسنا كما هو، الرائد محمد السخاوي، رئيس مباحث أشمون، النقيب أحمد، حافظ رئيس مباحث تلا، النقيب أحمد كشك، رئيس مباحث الباجور، النقيب محمد النحاس رئيس مباحث الشهداء، النقيب أحمد واصل، رئيس مباحث سرس الليان، النقيب محمود صبرى رئيس مباحث قسم منوف، الرائد خالد مكاوي، رئيس مباحث مركز منوف.