بالصور| "شباب جنوب سيناء" يطلق الدورة التنشيطية الثانية للكاراتيه

نظم مركز شباب طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء الدورة التنشيطية الثانية للكاراتية بمشاركه 100 لاعب ولاعبة من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

وحضر الفعاليات فوزي همام، رئيس مدينه طور سيناء، ومحمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وأحمد عبد العزيز محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة " للشباب" وخالد مصباح، مدير مركز شباب طور سيناء، ومحمود متولي، رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه.

وتم توزيع شهادات تقدير لكل المشاركين في الدورة وميداليات للفائزين بالمراكز الثلاث الاولي في لعبه الكاتا فردي كيو والتي تبدأ من سن 6 سنوات وحتى 16 سنة، والكومتيه بتوافق الوزن مع السن وتبدأ من 10 سنوات فيما فوق ذلك.

كما تم تكريم مدربي الفرق المشاركة في الدورة التنشيطية.

وقدم محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، الشكر لإدارة مركز شباب طور سيناء على اهتمامهم بتنظيم مثل هذه الدورات والتي يتم جمع فيها أكبر عدد من لاعبين الكارتيه الناشئين لتنشيطهم على المنافسة والحصول على مراكز على مستوى المحافظة، ليتم تصعيدهم لقطاعات المنطقة بمحافظات ومدن القناه وسيناء ثم الجمهورية.

وقال محمود متولي، رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، إن المنطقة بجنوب سيناء أصبحت مستقلة ابتداءًا من العام الجاري 2018 حيث كانت تخضع لمنطقة السويس سابقًا، مضيفا أن عدد المسجلين بجنوب سيناء حتى الآن تعدى الـ 500 لاعب ولاعبة.

وأضاف متولي أن المنطقة تشارك في بطولة العيد على مستوى مدن القناة وسيناء، وفي حالة فوز المنطقة يتم تصعيدنا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المنطقة حصلت ولأول مرة على 8 لاعبين حاصلين على أحزمة سوداء.