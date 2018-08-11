قبل افتتاح السيسي.. 10 معلومات عن متحف سوهاج القومي

تستعد محافظة سوهاج لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتتاح متحف سوهاج القومي، حيث استعد قيادات المحافظة بالمشاركة مع وزارة الآثار لاستقبال رئيس الجمهورية لإنهاء عمل بدأ منذ حوالي 30 عامًا.

"الوطن" تستعرض أهم المعلومات عن المتحف الذي ينتظر رئيس الجمهورية لافتتاحه.

- وضع حجر الأساس له عام 1989، وتوقف العمل به بعد عدة سنوات لأمور فنية وهندسية وعاد من جديد عام 2006، إلا أنه توقف مرة أخرى بعد ثورة يناير 2011.

- في عام 2015 بدأت دراسة المشروع مرة أخرى وعاد العمل به فعلياً فى عام 2016 بعد أن أسند إلى الشركة الوطنية للقوات المسلحة.

- تبلغ مساحته حوالي 5 آلاف و600 مترًا، حيث يعتبر من أكبر المتاحف في مصر.

- يقع على الجانب الشرقي من كورنيش النيل في مواجهة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج.

- تعاقب عليه منذ وضع حجر الأساس له 4 رؤساء جمهورية و16 حكومة و13 محافظًا.

- يتكون من بدروم يشمل قاعات لعرض القطع الأثرية ومكاتب إدارية ومكتبة، ودور أرضي يضم 6 قاعات عرض وقاعة لكبار الزوار ومرسى على النيل.

- تعرض القاعة الأولى معلومات عن الملوك والشخصيات الهامة، وتضم مجموعة من البطاقات المصنوعة من العاج، تؤرخ أسماء الملوك، والأختام الطينية التي كانت توضع عليها اسم المنتج وتاريخ صناعته.

- القاعة الثانية تركزعلى الأسرة المصرية والصعيدية بالأخص، وتوضح دور المرأة المصرية في الأسرة وأهميتها، أما القاعة الثالثة فتبرز مدى اهتمام المصري القديم بالصحة.

- يعرض حوالي 3 آلاف تمثال وقطعة أثرية من أجمل القطع الأثرية الموجودة في مخازن الآثار في المحافظة من أبرزها تمثال الإله "سخمت" إله الحرب عند الفراعنة.

- شهد في أبريل الماضي العرض المتحفي له بالطابق العلوى، وتناولت تاريخ أهم ملوك مصر الفرعونية أبناء محافظة سوهاج، والملوك الذين اهتموا بها، وتراثها الشعبي وأهم الحرف والصناعات بها.