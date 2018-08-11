رئيس نادي بني سويف يهدد بالانسحاب من "المظاليم" بسبب التحكيم

هدد المحاسب علي محمد سليم، رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي، بالانسحاب من بطولة دوري الدرجة الثانية "المظاليم"، عقب تعادل النادي في أولى مبارياته أمام مركز شباب ناصر ملوي، الخميس.

وقال سليم في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي بالنادي، منذ قليل: "نفكر جديا في الانسحاب من بطولة دوري الدرجة الثانية، نتيجة لما حدث بالمباراة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أثناء لقائه لفريق مركز شباب ناصر ملوي، واحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء وهمية لصالح الفريق المنافس، ليس لها أي اساس من الصحة".

وأضاف: "لدينا ما يثبت موقفنا بالصور والفيديو التوضيحي لبعض القرارات التحكيمية أثناء اللقاء بجانب ضربة الجزاء الوهمية، بالإضافة إلى القرارات التحكيمية، التي شاهدها الجميع، إضافة إلى حضور المئات من الجماهير المناصرة لفريق مركز شباب ناصر ملوي، والتي تجاوزت ما قد أعلنه اتحاد الكرة فى وقت سابق فى هذا الشأن".

وتابع قائلا إن قرار اتحاد الكرة بإقامة مباريات الثلاث مجموعات بدوري الدرجة الثانية في توقيت واحد يشكل خطأ كبيرا، خاصة في عدم قدرة لجنة الحكام على توفير حكام أكفاء لإدارة المباريات.

وأضاف أنه لن نصمت إزاء هذا الأمر، خاصة أن فقدان النقاط بسبب التحكيم سيضيع مجهود منظومة رياضية وكروية، ومجهود أجهزة فنية واللاعبين، وهو ما لا نسمح به عندما يكون الأمر متعلقا بصافرة حكم قد تذبح فريقا بسكين بارد.

وتمنى رئيس نادي بني سويف ضرورة قيام اتحاد الكرة بحل الأمر وضرورة الإسراع في توفير حكام أكفاء لإدارة المباريات وتوفير كافة عوامل الحماية والأمن للأندية والأجهزة واللاعبين والبت في عودة الجماهير للمدرجات من عدمه.