قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20%، والصلب 50% مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي، بسبب احتجاز تركيا لقس أمريكي وخلافات دبلوماسية أخرى.

وتعد تركيا ثامن أكبر منتج للصلب في العالم، وفي أعقاب فرض الرسوم الجمركية، فإن الولايات المتحدة الآن ثالث أكبر سوق للصلب التركي.

وأفادت وزارة التجارة التركية، أن رسوم واشنطن الإضافية على وارادات الصلب والألومنيوم من تركيا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزاراة، تطرقت خلاله على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم التركي.

وأكد البيان أن تركيا حددت سياستها التجارية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وعلى الدول الأعضاء الأخرى أن تلتزم بالقواعد ذاتها.

وأضاف: "سنستمر في الدفاع عن مصالح مصدرينا للفولاذ والألومنيوم في كافة المحافل الدولية ضد الممارسات غير القانونية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون شريك تجاري مهم لتركيا كما كانت في السابق.

وبين أن قيمة صادرات تركيا من الحديد والصلب الألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي بلغ 1.1 مليار دولار، وواردتها من المنتجات المذكورة بلغت 1.3 مليار، مضيفا أن "المنتجين والقطاع الخاص ومصدري الدولتين هم الخاسرين من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية".

وتسببت الرسوم في تقليص صادرات تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 56 بالمئة لتصل إلى ما يقل قليلا عن نصف مليون طن في الفترة بين يناير كانون الثاني ومايو.

كما تسببت في انكماش صادراتها الإجمالية من الصلب بنسبة 5 بالمئة في الفترة نفسها، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر سوق للتصدير قبل فرض الرسوم الجمركية.