أحيت صباح اليوم النجمة إليسا حفلها ضمن حفلات أعياد بيروت، وهو الحفل الأول لها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي.

قدمت إليسا خلال الحفل أغنيات ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني".