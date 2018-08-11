لاعب جودو مصري يهزم إسرائيليا 10-0 ويحصل على فضية بطولة المجر

قال محمد عبدالموجود لاعب المنتخب الوطني للجودو، إنه رفض الانسحاب أمام اللاعب الإسرائيلي في المبارة التي أقيمت بينهما في نصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى بالمجر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي خلال حلقة الجمعة من برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أنه هزم اللاعب الإسرائيلي 10-0 وأنه يعتبر هزيمته للاعب الإسرائيلي "أكتر من بطولة لوحدها لأنك بتلعب باسم دولة ومع دولة عدو".

وأوضح عبدالموجود أنه هتف "تحيا مصر"، وهتف "الله أكبر"، بعد فوزه على اللاعب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة التي شاركت فيها 90 دولة.