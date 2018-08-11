عرضت الإعلامية منة فاروق في برنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم" فيديو للطفل الصغير محمد وائل، والذي حصل على لقب سفير الطفولة من منظمة يونسكو لاختراعاته البسيطة "سيارة وطائرة مروحية لحل أزمة المرور وإنسان آلي لمساعدة المعاقين وسيارة لكشف المتفجرات".

وقالت السيدة إيمان والدة الطفل محمد وائل، إنها اكتشفت موهبة ابنها منذ أن كان في عمر 9 أشهر لأنه كان متحدثا جيدا ولبقا: "اكتشفت موهبته وهو عنده 9 أشهر لأنه كان بيتكلم كويس وكان غير الأطفال التانية وكان سابق سنه على طول".

وأوضحت والدة الطفل المخترع أنه يخترع اختراعاته طبقًا للأحداث الجارية: "هو كان بيعمل من خلال الأحداث اللي بتحصل في البلد يعني بعد استشهاد النائب العام قعد أسبوع مينمش، وقال أنا عايز أعمل أي حاجة تساعد بلدي ومش عايز القنابل تفرقع في الناس".

وأشارت والدة الطفل إلى أن نجلها عرض عليه السفر لألمانيا بشرط التنازل عن الجنسية المصرية لكنه رفض وتمسك بأن تخرج اختراعاته من بلده: "هو عايز يستفيد من بلده وعايز يفيد بلده وعايز يعمل حاجة لبلده".

وناشدت والدة الطفل الجهات المعنية بمساعدة طفلها في الحصول على "الكورسات" التي يريد الحصول عليها لمساعدته.