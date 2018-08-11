عاجل| سقوط طائرة أمريكية اختطفها أحد موظفي مطار سيتال

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن سقوط طائرة أمريكية عقب إقلاعها دون إذن من مطار سيتال.

وأضافت وسائل الإعلام أن الطائرة اختطفها أحد موظفي مطار سيتال وأقلع بها دون إذن قبل أن تتحطم في محيط المطار، وذلك حسبنما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.