تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
عاجل| ميكانيكي يسرق طائرة من مطار سيتال ويقلع بها دون إذن قبل تحطمها
عاجل| تضارب الأنباء حول طائرة أقلعت دون إذن من مطار سيتال بأمريكا
صابرين: "بدأت أحس إن فيه شوية عداء من الجمهور للفنانين بسبب الملايين"
صابرين عن الفنانين: "دموعنا قريبة جدا.. إحنا حساسين قوي"
بالفيديو| شاب يرقص على الطبل البلدي لحصوله على الجنسية الكويتية
عاجل| سقوط طائرة أمريكية اختطفها أحد موظفي مطار سيتال
اختيارات الوطن
بالصور| سرايا العطافي الأثرية.. خططها مهندس يهودي وزارها ناصر والسادات
بالصور| "تدوير القمامة".. وسيلة "أبانوب" للفوز بمسابقة علمية في إندونسيا
من خبراء لمحمد صلاح: اقرأ هذه الكتب أيضا
"الأرصاد": طقس السبت حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36
دليل الحجاج| لماذا أصبح رمي الجمار من أركان الحج؟
بعد خروجه من سباق أفلام موسم العيد.. 5 أسباب وراء تأجيل "122"
الأكثر قراءة
بالصور| حفيد نيلسون مانديلا يحكي تفاصيل 5 أيام في "أم الدنيا": مصر دولة قائدة
عاجل| انفجار في مصنع عسكري ببريطانيا وسقوط قتيل
وصول جثمان شاب مصري توفي داخل مستشفى إيطالي لمطار القاهرة
إنقاذ 26 سائحا بعد غرق لنش سياحي في الغردقة
عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.. وخبراء: يوم أسود على الاقتصاد التركي
ننشر التقرير السنوى لـ«القومى لحقوق الإنسان»: شكاوى الحقوق المدنية والسياسية فى المقدمة.. وانتهاك المواطنة «صفر»
إحالة ملف مقتل رئيس دير أبومقار إلى نيابة استئناف الإسكندرية
الموجي: "حالتي خطرة.. ومرضتش أبيع عود عبدالحليم عشان أنقذ حياتي"
بالفيديو| أول ظهور لـ"إليسا" بعد شفائها من سرطان الثدي
شعبة الصيدليات: لا نتحدى الوزارة.. و«نوفارتس»: لا توجد لنا أدوية طالبت «الصحة» بسحبها
فنزويلا: طائرة مسيرة استهدفت مادورو تم تفجيرها عن بعد من أمريكا
لاعب جودو مصري يهزم إسرائيليا 10-0 ويحصل على فضية بطولة المجر
عاجل