أكد الناشر أحمد رويحل، مؤسس مبادرة "كتاب صوتي"، التفاعل مع مبادرة نشر الثقافة بين المكفوفين عن طريق الكتاب الصوتي، موضحا أن المبادرة نتج عنها حملة "نورولهم الطريق"، وهي مجانية مستمرة لمدة شهرين، ويستفيد منها 10 آلاف كفيف من خلال تطبيق على الهاتف.

وقال رويحل، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن هناك 100 صوت عربي مشارك في مبادرة "نورولهم الطريق"، موضحا تحويل ألف كتاب مطبوع ومنشور إلى كتب صوتية ضمن مبادرة "نورولهم الطريق".

وتابع أن تحويل كتاب مدته 5 ساعات يتطلب 20 ساعة عمل، مضيفا أن كل شهر ننتج من 50 إلى 70 كتابا ضمن المبادرة، موضحا أن الكتاب الصوتي يستهدف كل الشرائح وليس فقط المكفوفين، ويجري الترويج للكتب من خلال منصات التواصل الاجتماعي.