نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وجود خطط للقاء مع وزير الخارجية الأمريكي في مقر الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.