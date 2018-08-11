تقدم "الوطن" بثا مباشرا، لإطلاق مسبار Parker Solar Probe، الذي تطلقه وكالة "ناسا" لدراسة الغلاف الجوي للشمس، في مهمة تستغرق 7 سنوات للوصول لأقرب نقطة.