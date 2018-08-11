قال الملحن محمود الخيامي إنه استلهم فكرة أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، التي غناها الفنان اللبناني راغب علامة، وحققت نجاحا كبيرا، من جملة على "توك توك": "لقيت (توك توك) مكتوب عليه اللي باعنا خسر دلعنا، فأعطيت فكرتها للشاعر، وسمعتها لراغب علامة أكثر من مرة حتى اقتنع بها".

وأضاف الخيامي، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن علاقته بالفنان راغب علامة يملأوها التفاهم، "كان بيكلمني ويقوللي فين الـhit الجديد اللي هايعمل تريند".

وتابع أن لديه أغنتين يفكر في غنائهم قريبا، موضحا أن أغنيته الجديدة للفنانة أنغام بعنوان "متلخبطة"، مشيرا إلى أنه لحن للفنانة أصالة أغنية "بنت أكابر"، وتصدر قريبا باللهجة الصعيدية.

وأوضح أنه أصيب بصدمة كبيرة بعد علمه بمرض الفنانة إليسا، وهنأها على ألبومها الجديد، مؤكدا أن "نانسي عجرم شخصية جميلة وطفلة كبيرة وحنونة"، حسب وصفه.

واختتم الخيامي حديثه: "ماعندناش إلا 5 أو 6 مطربين كبار في مصر ومطلوبين في الخارج، وده قليل جدا بالنسبة لتعدادنا".