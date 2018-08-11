أصيب 10 أشخاص بينهم طفل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة العشر عماير بحي الضواحي ببورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد إخطار من مستشفى بورسعيد العام يفيد بوصول 9 مصابين إلى المستشفى بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية.

واستقبلت المستشفى كل من "أحمد السيد البدوي 28 سنة، وإسلام عمرو الحسيني 30 سن، وحسن حمدينو عطية 35 سنة، وغريب بدوي عثمان 41 سنة، ومحمد غريب بدوي عثمان 10 سنوات، والسعيد مصطفى السعيد 20 سنة، ومحمد نصر محمد حسن 29 سنة، وأحمد سمير رشاد 28 سنة ومحمد محمد حسن 35 سنة ، وحسن محمد عبد 23 سنة" جميعهم من حي الضواحي مصابين بجروح قطعية وكدمات في أجزاء مختلفة بالجسم وحالتهم العامة مستقرة.

ويجري رجال البحث الجنائي ببورسعيد التحريات لمعرفة سبب المشاجرة وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات وضبط المشاركين في المشاجرة وسؤال المصابين.