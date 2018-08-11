قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن المساحة المزروعة من القطن في محافظة الفيوم حوالي 16 ألف فدان وفي محافظة بني سويف ما يقارب الـ10 الآف فدان ويمثلون الكتلة الأساسية من حجم زراعات القطن في الصعيد لأنها لا تتجاوز الـ40 ألف فدان.

وأضاف أبوستيت في حوار على فضائية "إكسترا نيوز" أن القطن كان ملك المحاصيل الصيفية ولكنه وفي الآونه الأخيرة طغى عليه زراعات الأرز والذرة، موضحا أن الوزارة تسعى حاليا حتى يستعيد القطن المصري جدارته بين المحاصيل الصيفية لامتيازه بكونه محصول ثلاثي الغرض من قطن لزيت بذرة القطن وعلف للحيوانات في النهاية.