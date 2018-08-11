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الوطن

مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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محافظ بني سويف يستقبل وزير الزراعة لافتتاح موسم جني القطن

محافظ بني سويف يستقبل وزير الزراعة لافتتاح موسم جني القطن

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة

بالصور| عامل ينجو من الموت بعد اختراق رمح حديدي جمجمته

بالصور| عامل ينجو من الموت بعد اختراق رمح حديدي جمجمته

البابا تواضروس يزور المنيا لترأس جنازة الأنبا أرسانيوس

البابا تواضروس يزور المنيا لترأس جنازة الأنبا أرسانيوس

ألماني يهدد سيدة تركية وطفلها بالقتل: "سأدمركم جميعا"

ألماني يهدد سيدة تركية وطفلها بالقتل: "سأدمركم جميعا"

محافظ بني سويف: الزراعة منظومة متكاملة ونسعى لـ"زيادة القمية المضافة"

محافظ بني سويف: الزراعة منظومة متكاملة ونسعى لـ"زيادة القمية المضافة"

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أطفال يتنافسون على لقب «الأشيك».. والجوائز «تاج وسكارف»

«الجيم» يؤدى إلى الاكتئاب

«الجيم» يؤدى إلى الاكتئاب

الكعبة تستعد لـ«عرفة» بتطريز حديث للكسوة

الكعبة تستعد لـ«عرفة» بتطريز حديث للكسوة

طلاب علوم يحاربون فيروس «سى» فى الإسكندرية بـ«البالطو الأبيض»

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المدارس استبعدت «المستوى الرفيع».. وألزمت أولياء الأمور بدفع ثمنه

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