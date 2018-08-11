شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط المتلاعبين بالمواد البترولية المدعمة.

أسفرت الحملة عن ضبط 320 شيكارة أسمدة زراعية محظور بيعها قام 3 تجار بمركز أبو المطامير بتجميعها و8000 لتر سولار بينهم 5000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء في إحدى العهد الباطنية غير المرخصة بغرض إعادة البيع لتحقيق ربح غير مشروع، و3000 لتر سولار بإحدى محطات البنزين غير المرخصة.

وتحفظت المباحث على الكميات التي ضبطت ومصادرتها، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.