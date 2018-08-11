لقى طالب مصرعه غرقا، بمياه ترعة الخطاطبة أمام قرية البريجات التابعة لمركز كوم حمادة في البحيرة، أثناء الاستحمام، بعد أن جرفه التيار وغرق، وجاري انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، بغرق شخص بمياه ترعة الخطاطبة أمام قرية البريجات بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء استحمام "عبدالله. س" 15 سنة، طالب، بمياه الترعة جرفه التيار وغرق.

وبسؤال والده "سلامة.م" 50 سنة، فلاح، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة من المجرى المائي، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.