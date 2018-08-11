أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان السبت، مقتل عنصر أمني وإصابة 6 آخرين بجروح الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان فني سنوي غرب العاصمة عمان.

وقال البيان إن انفجارا وقع مساء أمس الجمعة لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص، أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من أفراد الدورية.

وأوضح أن الجرحى هم أربعة من قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام، من أفراد الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني الذي يستضيف سنويا نجوم غناء عرب في منطقة تحمل الاسم نفسه وتبعد 12 كيلومتر غرب عمان واختتم مساء الجمعة.

وأضاف أن الفرق الأمنية المختصة قامت بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأوضح أن التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها قبل وصول الدورية للقيام بواجبها الاعتيادي في الطوق الخارجي لموقع المهرجان الذي اختتم الجمعة.

وأكد البيان أن هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصراراً على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين.

وتوعدت الوزارة في بيانها بملاحقة الزمرة الجبانة الفاعلة والاقتصاص منها بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الوطن.