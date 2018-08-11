"التوعية ببرامج تنظيم الأسرة".. ندوة لصحة الدقهلية في ميت سلسيل

نظمت مديرية الشؤون الصحية والسكان بمحافظة الدقهلية، اليوم، ندوة بعنوان "دعم وتفعيل دور الشباب في المجتمع والتوعية ببرامج تنظيم الأسرة"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام واستيعاب الشباب ودمجهم في بناء المجتمع، وذلك بمقر مركز ومدينة ميت سلسيل، تحت رعاية الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.

حضر الندوة الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية، والدكتور أحمد عليوة مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتورة إيمان السيد مساعد مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومحمود أبو طالب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل.

وأكدت الندوة عن تنظيم زيارات ميدانية بعد ذلك لتوعية الموطنين في الشوارع والمنازل، وفي نفس الوقت جرى تنظيم ندوة مماثلة في مكتب صحة ميت سلسيل.