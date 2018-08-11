رئيس "قناطر أسيوط الجديدة": هدفنا التحكم في المياه لتوليد الكهرباء

عرضت الإعلامية قصواء الخلالي عبر برنامجها "صباح دريم"، حلقة خاصة داخل قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاحها غداً، وقامت كاميرا البرنامج بجولة داخل غرفة المراقبة والتحكم من داخل القناطر.

وقال المهندس مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، إن قصة بداية مشروع القناطر بدأت منذ عام 2000، وذلك بمجموعة من دراسات الجدوى، بهدف تقييم قناطر أسيوط القديمة لاتخاذ القرار بالإحلال أو التدعيم، وبعد البحث والدراسة الفنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، تم على الفور اتخاذ القرار بإنشاء قناطر جديدة خلف القناطر القديمة.

وأشار المهندس مجدي عباس، إلى أنه منذ عام 2005 بدأت أعمال إعداد المستندات لطرح والترسية المشروع في 2010، وبدأ التنفيذ بالفعل في 2 مايو 2012، وهو الوقت المناسب للبدء في أعمال القناطر الجديدة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن القناطر الجديدة تتكون من 2 هاويس ملاحى، عابر1 / 17 متر فى غرفة ملاحية 156 متر، وأن الهاويس يحتوي غاطس ملاحي طوال العام لا يقل عن 3 أمتار، حتى يسمح بمرور كل الوحدات النهرية بدون إعاقة، مثلما كان يحدث في قناطر أسيوط القديمة في فترة السدة الشتوية، كما أن المكون الثاني المهم والأساسي للمشروع، هو البوابات.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن المشروع به 8 بوابات عرض الواحد منهم 17 مترا، لتمرير 7 آلاف متر مكعب في السنة، للتحكم في المياه عند قناطر أسيوط لتوفير المياه اللازمة لري مليون و650 ألف فدان في 5 محافظات هم: "أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة"، ما يحقق الهدف من المشروع وهو التحكم في المياه للاستفادة منه في توليد الكهرباء.