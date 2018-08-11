"السكة الحديد" تناشد قائدي المركبات بالالتزام بالتعليمات

ناشد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات الهيئة أثناء عبور شريط السكة الحديد، وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور، حفاظا على سلامتهم، وحفاظا على حركة مسير القطارات، وانتظام الرحلات.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه أمر بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخير بعض القطارات، وبالتالي تأخير الرحلات، مشيرا إلى أنه بيتم الدفع بفرق صيانة وطوارئ ومراقبة على خطوط السكة الحديد لمواجهة الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها سريعا، لمنع حدوث أي معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات.