قال المدير الاستشاري لمشروع هضبة الجلالة المهندس مصطفى عبدالعزيز، إن منتجع الجلالة السياحي العالمي بدأ العمل به منذ 3 سنوات و5 شهور، من إبريل 2015، وهو عبارة عن جزأين الجزء الأول الفندق الساحلي والشاليهات والفيلات الملحقة به، وحمامات السباحة والجزء الثاني المولات والمجمع الترفيهي والممشى السياحي والتلفريك.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز" أن المرحلة الأولى من المشروع تقام على مساحة 500 فدان، وتم البناء على مساحة 15% منه والباقي زراعات وأشجار وممرات ومشايات، والفندق الساحلي وملحقاته 32 فدان، ويتكون الفندق الساحلي من 257 غرفة و34 جناح و3 غرف لذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك 4 مطاعم بالفندق، وهناك قاعة كبيرة للمؤتمرات، ملحقه بها 4 قاعات أصغر منهم.

وتابع عبدالعزيز، أن الفندق ملحق به 3 أنواع من الفيلات، والمرحلة الثانية مرحلة المولات ومبنى الجوازات والتلفريك، وهناك ممشى ساحلي بطول 4 كيلو للمشاة والدراجات فقط، موضحا أن المنفذ البحري 2000 متر مصطح بهع جوازات للسفر الداخلي والدولي.

واستكمل أن المرحلة الأولى سيتم افتتاحها مع أعياد أكتوبر القادمة.