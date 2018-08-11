قال المدير الاستشاري لمشروع هضبة الجلالة المهندس مصطفى عبدالعزيز، إن مشروع هضبة الجلالة من أكبر المشروعات التنموية التي أنجزت الفترات الماضية، وهو ثاني مشروع بعد العاصمة الإدارية الجديدة، وهو من الأكبر المشاريع الموجودة سياحيا، وسيجذب السياحة بشكل كبير وسيعمل على إدخال العملة الصعبة وسيعمل على تنشيط المنطقة من حوله.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع وفر فرص عمل كبيرة جدا، ولهم أماكن للإقامة حول المشروع، وكل القرى السياحية حول المشروع استفادت من المشروع.

وتابع أنه في بداية المشروع كان المكان عبارة عن مجرد صحراء جرداء وبذل بها مجهود كبير.