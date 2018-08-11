قررت نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم، حبس وائل سعد تواضروس "الراهب المشلوح" أشعياء المقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار في وادي النطرون، الذي عُثر عليه مقتولا، الأسبوع الماضي، أمام القلاية الخاصة.

وقال أمير نصيف محامي الراهب المشلوح، لـ"الوطن"، إن نيابة استئناف الإسكندرية، وجهت تهمة القتل لموكله للمرة الأولى، في القضية منذ بدء التحقيقات فيها، معلنا انسحابه من الدفاع عن المتهم بعد توجيه تهمة القتل له.

كان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أحال ملف قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون في محافظة البحيرة، إلى نيابة استئناف الإسكندرية، لاستكمال التحقيقات فيها، وسرعة كشف غموض وملابسات القضية.

وانتهى فريق من النيابة العامة لنيابات جنوب دمنهور، يضم 12 وكيلا للنيابة العامة التحقيق مع 145 راهبا وأسقفا بدير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، في واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس الدير منذ أسبوعين، حيث تحفظت على كاميرات المراقبة، وجارٍ فحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة؛ لتفريغ محتوياتها ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير.