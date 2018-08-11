افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، وعصام البديوي محافظ المنيا، اليوم، موسم جنى القطن بأحد الحقول، على مساحة 25 فدانًا بحوض ناشد بقرية معصرة حجاج بمركز بني مزار، من إجمالي 586 فدانًا منزرعة بالمركز.

ويعد مركز بني مزار الأول في الإنتاجية والمساحة المنزرعة على مستوى محافظة المنيا التي تقدر بنحو 1623 فدانًا.

حضر الافتتاح دكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور السيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد، والدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والحشرات، والمهندس عبدالعاطي صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وإسماعيل الفحام رئيس مدينة بني مزار والمهندس منتصر الطوخي مدير عام الادارة الزراعية ببنى مزار وعدد من قيادات وزارة الزراعة، ومديري معاهد البحوث الزراعية بمركز البحوث الزراعية.

وقال وزير الزراعة، إن هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية بدعم ومساندة الفلاح المصري وبخاصة في زراعة محصول القطن، ويبشر المحصول بالخير هذا العام بفضل مجموعة من حزم الدعم التي قدمتها وزارة الزراعة، وقد وصلت المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية إلى 336 ألف فدان بزيادة قدرها 110 آلاف فدان عن العام الماضي أي بنسبة 50%، موضحًا أن سعر قطن الإكثار 2500 جنيه للقنطار، بالإضافة إلى 100 جنيه علاوة في حالة التوريد قبل تاريخ 15 أكتوبر.

وأعرب عن سعادته بمضاعفة المحصول في المنيا خمس مرات عن السنوات السابقة، واصفًا القطن بأنه كان أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي والقومي، وحمى اقتصاد مصر خلال فترة الستينات والسبعينات وهو مصدر رئيسي لنهوض مصر.

وشدد الوزير على أهمية التسويق، وقال إن هناك بروتوكول تم توقيعه بين الوزارة وأحد شركات المحالج بالمنيا لتسويق إنتاج المنيا وهي رسالة لبعث الاطمئنان في نفوس الفلاحين.

وقال عصام البديوي محافظ المنيا، إن اليوم هو بداية انطلاقة لزراعة القطن العام القادم بمساحات أكبر، وهناك محاولات جادة لإعادة القطن لمكانته السابقة بفضل جهود الوزارة والارشاد الزراعي، ونستهدف زيادة المساحة بما يتناسب مع السوق والتصدير.

وأضاف أن إقبال المزارع على زراعة القطن مرهون بتسويقه جيدا ووجود سعر عادل، كونه من المحاصيل الاستراتيجية ثلاثية الأغراض والتي تستخدم في صناعة الملابس والزيوت والأعلاف.