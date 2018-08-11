قالت مصادر مطلعة إن المعاينة الأولية لمحاولة تفجير كنيسة العذراء بمسطرد بمحافظة القليوبية، أكدت أن الإرهابي الذي فجر نفسه كان يستقل دراجة نارية، ويرتدي جاكت فسفوري للتمويه، كأنه عامل من عمال شركة أوراسكوم، وأثناء مروره اشتبه فيه أمين شرطة، وحاول إيقافه ففجر نفسه، وأسفر ذلك عن تحول الجزء السفلي للإرهابي لأشلاء.

وأشارت المصادر، لـ"الوطن"، إلى أن ضباط المفرقعات رفعوا أشلاء الإرهابي المتفجر، ونقلوه إلى أحد المستشفيات للكشف عن هويته بعد أخذ عينة "DNA" لتحديد هوية.

وكان فريق من مباحث القليوبية، والأمن العام، والأمن الوطني، وخبراء المفرقعات، على رأسهم اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء علاء فاروق، مدير المباحث، انتقلوا إلى مكان الواقعة، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحادث "كوبري مسطرد".