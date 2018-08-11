أظهرت المعاينة الأولية التي أجرتها جهات التحقيق في محاولة تفجير كنيسة العذراء بمسطرد بمحافظة القليوبية، ومناظرة جثة الإرهابي، أنه كان يرتدي حزاما ناسفا وليس عبوة ناسفة، حيث تحول نصف جسده السفلي إلى أشلاء بعد تفجير نفسه على بعد 205 أمتار من الكنيسة.

وأشارت المعاينة إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة أمين شرطة، فيما تري المباحث تحرياتها لتحديد هوية الإرهابي المنتحر، والوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.

وانتقل فريق من مباحث القليوبية، والأمن العام، والأمن الوطني، وخبراء المفرقعات، على رأسهم اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء علاء فاروق، مدير المباحث، إلى مكان الواقعة، وفرضت القوات كردونا أمنيا في محيط الحادث "كوبري مسطرد"، وبدأت إجراء تحويلات مرورية، لمنع حدوث تكدس مروري بمكان الواقعة، كما مشطت القوات محيط المكان بالكامل، ونقل أمين الشرطة المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.