تفاصيل مزاد وزارة المالية لبيع سيارات حكومية.. أول جلسة غدا

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، إجراء مزاد علني لبيع سيارات وبضائع حكومية، كالتالي:

أولًا: جلسة مزاد 12 أغسطس 2018

لبيع سيارات ماركات بيجو ونيسان وفورد وجيب شيروكي ولاندروفر جيب، وفيات وغيرها، وبيع بضائع جهات حكومية.

ثانيا: جلسة مزاد 13 أغسطس 2018

لبيع سيارات موديلات فيات، ومرسيدس، وأوبل فكترا، وميتسوبيشي، ونيسان، ومازدا، وبضائع جهات حكومية.

ثالثا: جلسة مزاد 14 أغسطس 2018

لبيع سيارات ماركات متسوبيشي، ونيسان، وهونداي، وفيات، وتويوتا، ومرسيدس، وشاهين، وبضائع جهات حكومية.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

وتبدأ جلسات المزاد الساعة 12 ظهرًا، ويتم دفع 30% من القيمة للبضائع فور رسو المزاد، وسداد باقي الثمن خلال 15 يومًا، ويُشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، شارع التحرير، الدقي، أمام بنك فيصل الإسلامي، بمبلغ 300 جنيه، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد.