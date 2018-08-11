أعنلت نقابة المهن العلمية، اليوم، عن الاتفاق على تشكيل هيئة مكتب مشتركة بين الهيئة القديمة والمنتخبة الجديدة، لإدارة المرحلة الانتقالية، حتى صدور حكما قضائيا باتا في صحة انتخابات هيئة المكتب.

وقالت النقابة، في بيان لها، عقب انتهاء اجتماع مجلسها، منذ قليل، إنه "في اجتماع حاشد بدار العلميين، ضم ممثلوا النقابة في جميع الشعب وجميع المحافظات، ومجلس النقابة وهيئة المكتب، تم تفويض هيئة المكتب الحالية بتشكيلها التالي (عبدالستار المليجي النقيب العام، نبيل يس الوكيل الأول، الجيولوجي محمد غريب الوكيل الثاني، الكيميائى صلاح النادى الأمين العام، الجيولوجي أحمد سعيد أمين الصندوق)، بالإضافة للأمناء المساعدين، محمد زيدان أمين مساعد شؤون المقر، ومحمد مسعود تركى أمين مساعد الشعب والفروع، وعبدالحميد الكباش أمين مساعد النشاط، وعبدالله محمود أمين مساعد الصندوق".

وشددت على ضرورة التطرق لدراسة كافة الملفات التي أثيرت حولها الشبهات، المرحلة الماضية، وعلى هيئة المكتب أن "تقدم تقريرا وافيا حول كل ملف لعرضه على مجلس النقابة واتخاذ ما يلزم".

كان نقيب العلميين، أوضح خلال كلمته في الاجتماع، أن الاجتماع ودي ولا يحمل أي شكل رسمي وليس جمعية عمومية كما قيل، للموافقة علي بعض القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، وذلك لرفض بعض أعضاء الجمعية العمومية مناقشة أيا من هذه القرارات خاصة عرض ميزانية 2017.