أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة، المتهمين بقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو"، لجلسة 8 سبتمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.