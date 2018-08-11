الصفحة الأولى من عدد الغد

تنشر «الوطن» في عددها الصادر غدًا الأحد، ملفًا بعنوان: مراكز الشكاوى: ليس كل ما يتمناه المواطن.. يدركه.

وتقرأ عن: أزمات الزمالك.. والمنتخب- «السيسي» في أسيوط- صدام «ترامب وأردوغان»- استعدادات عيد الأضحى.