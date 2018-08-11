أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، بدء تجهيز مبنى الأنشطة الطلابية والخدمات بجوار الحرم الجامعي القديم، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون و600 ألف جنية على مساحة 1500م²، مضيفاً أنه سوف يجرى البدء في أعمال التشطيبات لواجهات المبني لتجهيزه كاستراحات خاصة للجامعة، حيث سيجرى تشطيب المبنى من الداخل أيضاً وتزويده بعدد أسانسيرين، وتستغرق أعمال التشطيبات 12 شهرًا.

وقال الدكتور عزيز إنه في إطار الاهتمام بالخدمة التعليمية وتوفير سبل الراحة لطالبات المدن الجامعية، جاري البدء في صيانه وترميمات مبنى "ب" بالمدينة الجامعية للطالبات، وذلك بتكلفة 5 ملايين و215 ألف جنيه، وسيجرى الانتهاء من صيانته خلال الـ9 أشهر المقبلة.