اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بمديري رعاية الشباب المركزية، وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي والطلاب الجدد.

وأوضح عزيز، في بيان، اليوم، انه جرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ لائحة الأنشطة الطلابية وتنسيق حفل استقبال الطلاب الجدد في بداية العام الدراسي الجديد، على أن تقام حفلتين إحداهما بالحرم الجامعي الجديد، وأخرى بالحرم القديم .

وأشار عزيز إلى أنه سوف يجرى تنفيذ بانوراما لاستقبال الطلاب تستمر لمدة أسبوع تضم أنشطة طلابية مختلفة .

كما ناقش رئيس الجامعة إعادة هيكلية رعايات شباب الكليات على أن يجرى توفير كافة الأخصائيين من رياضي واجتماعي وغيره بكل كلية، مؤكداً ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالأنشطة الطلابية مثل صالة اللياقة البدنية .

وأوضح إسماعيل الظهري، مدير عام رعاية الشباب، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المبالغ المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين، وتوفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وخطة لتطوير نادي العلوم وغيرها من الاستعدادات لتكون إدارات رعاية الشباب بكل كلية جاهزة لاستقبال الطلاب لممارسة كافة الأنشطة الطلابية.

كما تفقد رئيس الجامعة، اليوم، مبنى الرعاية ومبني "ج" بالمدينة الجامعية للطلاب لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيز لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.