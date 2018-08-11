قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الذبح في الشوارع مظهر غير حضاري يرفضه الإسلام.

وأضاف جمعه، خلال حواره في برنامج "والله أعلم"، على قناة "سي بي سي": "النبي نهانا عن الملاعن، وهي الأماكن التي تنتشر فيها الدماء والنجاسات".

وعن شروط اختيار الأضحية، قال مفتي الديار المصرية الأسبق، إن العلماء أكدوا على أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، وأن تكون مليئة وليست هزيلة، لافتًا إلى أنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.

وأشار "جمعة"، إلى أنه جاء في السنة، أن الأضحية تُثلث، متابعًا: "ثلث للأصدقاء، وثلث للفقراء، وثلث لأهل البيت".