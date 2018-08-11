صدق اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اليوم، رسميًا على الحركة الداخلية لضباط المديرية في الأقسام المختلفة.

وكانت أبرز الأسماء نقل الرائد أسماعيل خطاب من رئيس مباحث قسم ثان بنها إلى رئيس مباحث قسم قها، ونقل الرائد محمد السعيد من رئيس مباحث كفر شكر إلى رئيس مباحث قسم قليوب، ونقل الرائد أيمن عادل من قسم أول بنها إلى رئيس مباحث مركز بنها، ونقل الرائد محمد عبدالله رئيس مباحث الخصوص إلى رئيس مباحث كفر شكر، ونقل الرائد محمد فتحي من رئيس مباحث قها إلى رئيس مباحث قسم أول بنها.

كما تضمنت الحركة تعين الرائد مروان الحسيني رئيسًا لمباحث القناطر الخيرية، والعقيد وائل نبيل للترحيلات، والعقيد هاني سمير لتنفيذ الأحكام، وجرى الإبقاء على رؤساء مباحث مركز طوخ، وشبرا أول، وشبرا ثاني، مركز قليوب، ومركز الخانكة، وقسم الخانكة والعبور.