قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر نفذت عددا من المناورات العسكرية المشتركة مع أمريكا خلال الفترة الماضية.

وأضاف فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن القاهرة تمسكت بمبدأ حل الدولتين في إطار المباحثات حول القضية الفلسطينية، ورفضت اقتراحات بشأن إنشاء دول ثنائية القومية أو متعددة الأطراف.

وأضاف فهمي، أن مصر تحفظت على بعض الاقتراحات الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية دون صدام، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا كبيرا لحل الأزمة السورية دون الالتفاف إلى موقف الولايات المتحدة.

ولفت فهمي، إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى اتصالات ولقاءات مهمة، سيترتب عليها استئناف الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، مؤكدا أن أمريكا حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة.