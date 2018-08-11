علق الإعلامي أحمد موسى، على الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا مؤخرًا إثر العقوبات الاقتصادية التي أقرتها أمريكا على البلاد، وتمثلت في مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية.

وقال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، إن "الفاشل" رجب طيب أردوغان تسبب في الخراب الذي حل بالشعب التركي، موضحًا أنه حول الليرة إلى ركن من أركان الدين الإسلامي ليستجدي الشعب التركي بإنقاذ اقتصاد بلاده من الانهيار.

ونصح موسى، بعدم الاستجابة لطلبات أردوغان، قائلًا: "اوعى تحول فلوسك، أردوغان هيسرقها ويهربها بره".

وتابع موسى: "لماذا لا يساعد تميم صديقه، ويحول عملة بلاده إلى الليرة".

وأردف موسى: "تركيا لن تستطيع جذب المستثمرين بعد اليوم، وما حدث في اليونان سيحدث أكثر منه في تركيا وفقًا لبعض التقارير الأمريكية".

وأكمل مقدم البرنامج موجهًا حديثه لأردوغان: "لا اتضامن معك وأتمنى سقوطك بسبب دعمك المستمر لجماعات الإرهاب"، معقبًا: "ربنا هياخد لنا حقنا".

وقام موسى بتقطيع نسخ لعملة الليرة التركية على الهواء، قائلًا إنها أصبحت لا تساوي شيئًا بعد الأزمة الأخيرة.