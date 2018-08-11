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مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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"يسكنه الشبح بولاه".. قصة منزل "ليندن هيل"

"يسكنه الشبح بولاه".. قصة منزل "ليندن هيل"

اليوم الأول لـ «ملاحق» الثانوية: 4 حالات غش بالمحمول والبلوتوث فى امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية

اليوم الأول لـ «ملاحق» الثانوية: 4 حالات غش بالمحمول والبلوتوث فى امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية

الدالي: متبرع سدد 1.7 مليون جنيه لاستكمال بناء مدرسة الرؤية في أكتوبر

الدالي: متبرع سدد 1.7 مليون جنيه لاستكمال بناء مدرسة الرؤية في أكتوبر

إخواني سابق: قيادات الجماعة أخفت موعد "فض رابعة" عن المعتصمين

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