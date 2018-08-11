نظم مجموعة من شباب قرية منهري التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، معسكر حمل فكرة "بانوراما المسرح أو معسكر بانوراما برشا للفنون" تضمن عمل مجموعة من الورش الخاصة بالتصوير والكتابة والديكور والملابس والمكياج، وذلك بداخل دير مارمينا.

ويهدف المعسكر الذي نظمت فيه الفرق المشاركة عروض فنية ومسرحية متنوعة، إلي إنشاء ورش فنية مجمعة لكل عناصر المسرح، تمثيل وإخراج وديكور وملابس، وتعارف أعضاء ومسؤولي الفرق المشاركة ببعضهم، والاحتكاك بين ممثلي الفرق ونقل الخبرات، وخلق حالة من الود والانسجام والمنافسة والتعلم، والاستمتاع بالصحبة والجد والضحك بين الأطفال والشباب.

يقول باسم مكرم شفيق، منسق فريق تشابيك، إن الحفل الختامي للمعسكر، الذي نظم ليلة الجمعة، استمر حتى مطلع الفجر، بحضور جميع المشاركين وأهالي قرية منهري، واستمتع الجميع بعروض وفقرات المسرح التي قدمتها الفرق المشاركة، ومنها: فريق خلطبيطة، قدم عرض "الساعة"، تشابيك عرض "أحلام الغرقى"، بانوراما برشا "يا بنات الحور"، المساندة "الكرسي"، الأحلام "لعب عيال"، العزبة "العبوا اخوات" وتخلل العروض فقرات غناء للأطفال، وفقرة تحطيب، ومسابقات تحولت لسلسلة من اللعب والهزار والقفشات.

وأضاف أن فريق "بانوراما برشا"، بقيادة كل من محب سمير، يوستينا سمير، مينا ثروت، أطلق تلك المبادرة التي جمعت عدد كبير من شباب وأطفال القرى، بالتعاون مع فريق تشابيك بقرية منهري، وفريق خلطبيطه بقرية البياضية، وفريق المسانده لذوي الاحتياجات الخاصة، منوهًا أنه تم الاستعانة بخبرات فنية خلال الورش ومنهم: أسماء نور مدرب تصوير، رجائي سمير مخرج سينمائي، أنطوان مدرب ديكور، ماري خلف كمال مدرب تفصيل ملابس.

ضم فريق "تشابيك" كل من: عماد توفيق، سمير نسيم، مينا مجدي كامل، فادي علاء، ديفيد عادل، يوساب نادي، شارون أدوار، اسحق عماد، مينا ميلاد، إيهاب حنا، مينا نسيم، ميرنا سدراك، مها وهيب، دميانه كريم، شيرين كريم، مريان سامي، راحيل جمال، منال حبيب، مادونا سامي، مارينا بدر، مارينا خلف، كارولين سمير، ريهام جرجس، دميانه إيهاب، ماري نبيل، إيفون وصفي.