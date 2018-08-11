تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة 1150 لتر سولار وبنزين مدعم، و439 عبوة مبيد حشري ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بمراكز السنطة والمحلة وزفتى، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة .

وتلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "علي. د. ح"، 49 سنة، صاحب سرجة بقرية الجابرية بمركز المحلة، مقيم بذات الناحية، وبحوزته 1000 لتر سولار مدعم في المحضر 46229 جنح مركز المحلة .

كما ضبط "إبراهيم. ح. إ"، 38 سنة، صاحب مخبز سياحي بقرية شبراقاص بمركز السنطة مقيم بذات الناحة بحوزته 150 لتر سولار مدعم في المحضر رقم 323 جنح ا د ط مركز السنطة، كما ضبط "أحمد. و. ع"، 32 سنة، صاحب بقالة بقرية السملاوية بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته 156 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و240 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية في المحضر 13233 جنح مركز زفتى.

أخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها .