اعتمد اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات رؤساء مباحث وقطاعات العاصمة، اليوم.
وتضمنت الحركة ما يلي:
- المقدم خالد سيف، رئيسًا لمباحث مدينة نصر.
- العميد حازم بدوي، رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام.
- الرائد هاني حداد، رئيسا لوحدة مباحث المعصرة.
- الرائد هاني أبو علم، رئيسا لمباحث قسم شرطة نصر أول.
- الرائد أحمد سعيد، رئيسا لمباحث الخليفة.
- الرائد أحمد طارق، رئيسا لمباحث المرج.
- الرائد محمد أبو العطا، رئيسا لمباحث الزيتون.
- الرائد حسين خيري، رئيسا لمباحث المطرية.
- الرائد كريم البحيري، رئيسا لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية.
- الرائد وسام عطية، رئيسا لمباحث التبين.
- الرائد محمود إسماعيل، رئيسا لمباحث قصر النيل.
- الرائد محمد عبد المنعم، رئيسا لمباحث المقطم.
- الرائد أحمد فرج، رئيسا لمباحث منشأة ناصر.
- الرائد محمد كمال، رئيسا لمباحث الشروق.