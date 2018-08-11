اعتمد اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات رؤساء مباحث وقطاعات العاصمة، اليوم.

وتضمنت الحركة ما يلي:

- المقدم خالد سيف، رئيسًا لمباحث مدينة نصر.

- العميد حازم بدوي، رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام.

- الرائد هاني حداد، رئيسا لوحدة مباحث المعصرة.

- الرائد هاني أبو علم، رئيسا لمباحث قسم شرطة نصر أول.

- الرائد أحمد سعيد، رئيسا لمباحث الخليفة.

- الرائد أحمد طارق، رئيسا لمباحث المرج.

- الرائد محمد أبو العطا، رئيسا لمباحث الزيتون.

- الرائد حسين خيري، رئيسا لمباحث المطرية.

- الرائد كريم البحيري، رئيسا لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية.

- الرائد وسام عطية، رئيسا لمباحث التبين.

- الرائد محمود إسماعيل، رئيسا لمباحث قصر النيل.

- الرائد محمد عبد المنعم، رئيسا لمباحث المقطم.

- الرائد أحمد فرج، رئيسا لمباحث منشأة ناصر.

- الرائد محمد كمال، رئيسا لمباحث الشروق.