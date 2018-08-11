قال المستشار عماد أبوهاشم، قيادي سابق بجماعة الإخوان الإرهابية، وأحد المنتمين السابقين لما يسمى بحركة "قضاة من أجل مصر"، إن جماعة حزب الله كانت تمول قناة الشرق الإخوانية، لافتًا إلى أن الأخيرة صارت تُمول بشكل كامل من قِبل النظام القطري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القيادي الإخواني محمود حسين سافر إلى إيران، للحصول على دعم نظامها السياسي ومرشدها.

وأشار القيادي الإخواني المنشق، إلى أن إيران كانت تتواصل مع شخصيات عامة في مصر وتطلب منها السفر إليها، لمقابلة مرشدها علي خامنئي ورئيسها حسن روحاني.